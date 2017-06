In unserem outdoor-Reise-Special "Abenteuer in Europa" finden Sie fundierte Infos, spannende Reportagen und imposante Bilder zu den schönsten Wanderzielen Europas. Ob Wandern in den Alpen, Trekking auf dem schwedischen Fernwanderweg Kungsleden oder Outdoor-Urlaub in Südfrankreich: Abenteuer und Erholung liegen oft nur ein paar Stunden entfernt! Vom Norden bis in den Süden Europas finden Sie jede Menge Touren zum Nachwandern. Dazu passende Ausrüstungstipps und mehr:

Foto: outdoor

Jetzt bestellen! Als Heft oder E-Paper

Das Europa-Sonderheft 2016 ist ab sofort online bestellbar - Preis: 6,50 Euro.

Das neue Outdoor-Tourenspecial in Ihrer Nähe? Hier Händler finden: www.mykiosk.com

Außerdem können Sie das neue Europa-Sonderheft auf dieser Seite auch bequem als E-Paper bestellen (Bezahlung per PayPal, siehe oben).

Viele weitere Tipps auch online: