Petzl Reactik+ Stirnlampe

Per App bedienbar: Die Stirnlampen Petzl Reactik+ und Petzl Nao+

Foto: Petzl

Mit der Petzl Reactik+ werden Performance Stirnlampen auf ein neues Niveau gehoben. Um möglichst schonend mit dem Akku umzugehen, passt die Reactik+ ihre Leuchtstärke an das Umgebungslicht und die Aktivität an. Und mit der App Mypetzl Light kann man unterwegs den Akkustand prüfen oder die Lampe neu konfigurieren. Die Reactik+ ist schon zu haben, im Herbst 2016 soll dann auch die neue Petzl Nao+ in den Handel kommen ...