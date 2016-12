Schneit es an Weihnachten oder nicht? Diese Frage wird unter Skifahrern jedes Jahr heiß diskutiert. Natürlich wäre es perfekt, wenn man über die Feiertage durch tief verschneite Berglandschaften seine Spuren ziehen könnte. Doch als Tourengeher nimmt man die vorweihnachtliche Schneehysterie eher gelassener – auch wenn man darauf brennt loszuziehen. Denn man weiß: Die schönste Tourenzeit kommt noch.

Ab Februar geht es in der Regel los. März und April zählen zu den schönsten Tourenmonaten mit angenehmen Temperaturen und stabilen Schneeverhältnissen. Wer dann noch nicht genug hat: Ende April bis Anfang Mai sind Norwegen und Island die angesagten Reviere für Skitourenfans – auch die ein oder andere Hochtour geht noch in den Alpen. Über einen zu kurzen Winter werden sich daher die wenigsten Skitourenfans beschweren. Natürlich trägt auch das Material viel zum ausgedehnten Tourenspaß bei: Moderne Tourenski lassen sich auch in schwierigen Schneebedingungen einfach fahren, die Bekleidung und Ausrüstung trägt sich komfortabler. Es ist auch diese neue Leichtigkeit, die uns hoffen lässt, der Winter möge niemals enden ...

Unser großes Skitouren-Sepcial 2016/2017 gibt es als Heftbeileger in den aktuellen Ausgaben von outdoor und planetsnow - oder gleich direkt als E-Paper hier:

Foto: outdoor | Patitucciphoto.com 66 Seiten Skitour - als Extra im Heft!



Weitere Themen in outdoor 12/16

Die schönsten Ziele in Norwegen, Kanada, USA, Nepal, Namibia ...

in Norwegen, Kanada, USA, Nepal, Namibia ... Einsame Pfade im Piemont

Patagonien – Unterwegs im legendären Los Glaciares Nationalpark

– Unterwegs im legendären Los Glaciares Nationalpark Wildes Deutschland – Wo unsere Mittelgebirge am schönsten sind

am schönsten sind Best of Island – Top-Touren

– Top-Touren Hybrid-Bekleidung im Test

im Test Extra: Wintererlebnisse in Bayern

Hier bestellbar:

Heft-Ausgabe

E-Paper für Smartphone & Tablet

Probe-Abo & Prämie

Noch mehr Ausrüstung im Test: