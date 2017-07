Die schwedische Outdoor- und Ski-Marke wurde im Jahr 2005 gegründet und bietet seither hochfunktionelle Bekleidung für Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren an. Dabei legt Isbjörn of Sweden höchsten Wert darauf, dass die Kleidung keine Umweltgifte enthält, um somit die Natur nachhaltig zu schützen. Aus diesem Grund werden für die Produktion der Kinderjacken und Kinderbekleidung nur die umweltfreundlichsten Materialien gewählt, die zudem den hohen Qualitätsansprüchen genügen. Derzeit ist die Marke in neun Märkten in Skandinavien, Europa, Japan und China vertreten (Stand: Juli 2017).

Foto: Isbjörn

Isbjörn Regenjacke Light Weight Rain Jacket & Pant

Mit der Light Weight Rain Jacket bietet Isbjörn in dieser Outdoorsaison die ideale 2,5-Lagen Regenjacke für Kinder und Jugendliche. Die Jacke ist extrem leicht und gleichzeitig sehr robust. Mit dem Packmaß einer Orange passt die Jacke in jedes Trekkinggepäck oder in den Schulranzen. Schutz vor Regenschauern und Starkregen soll die Wassersäule von 10.000 mm und der wasserdichte Reißverschluss mit Kinnschutz bieten. Alle Nähte der Isbjörn Regenjacke Light Weight Rain Jacket sind verklebt und sollen so verhindern, dass Nässe ins Innere gelangt. Gleichzeitig verspricht der schwedische Hersteller Atmungsaktivität und ein angenehmes Körperklima. Die wasserabweisende Beschichtung der Jacke (DWR) ist frei von umweltschädlichen Stoffen (fluorkarbonfrei). Kleine Schätze finden in der Brusttasche Platz. Für den Sommer/Herbst 2017 ist die Jacke in den Farben Ice, Smoothie, Navy und SunPoppy erhältlich.

Preis: 110 Euro (Gr. 86-128) / 130 Euro (Gr. 134-164).

Foto: Isbjörn

Passend zur Isbjörn Regenjacke Light Weight Rain Jacket gibt es auch eine Regenhose: die Isbjörn Light Weight Rain Pant. Die robuste Zweilagen-Regenhose besitzt eine Wassersäule von 15.000 mm und soll ebenfalls genügend Atmungsaktivität bieten. Um sie mit jeder beliebigen Farbe der Isbjörn Light Weight Rain Jacket kombinieren zu können, ist die Outdoorhose in schlichtem Schwarz gehalten. Mit dieser Kombination aus Regenjacke und Regenhose dürften die Kinder bestens für Abenteuer bei Wind und Regen ausgerüstet sein.

Preis: 100 Euro (Gr. 86-128) / 110 Euro (Gr. 134-164).

Foto: Isbjörn

Isbjörn Lynx Microfleece Jacket

Wenn das Wetter sich dazu noch von der kühlen Seite zeigt, dann schlägt die Stunde des Isbjörn Lynx Microfleece Jackets aus recyceltem Polyester. Die Wärmejacke für Kinder besteht aus dünnem, geschmeidigem Fleece und dient ganzjährig als kuscheliger und wärmender Begleiter für Outdoor-Touren aller Art – sowohl als Überjacke als auch als Midlayer. Weiche Bündchen an den Ärmeln und ein Reißverschluss mit Windschutz (innen) schützen zusätzlich vor Kälte.

Preis: 65 Euro (Gr. 134-164, links) / 55 Euro (Gr. 56-128, rechts)

Foto: Hersteller

Der Isbjörn-Klassiker: Die Trapper Pant

Die Trapper Pant ist die wohl beliebteste Hose im Isbjörn Sortiment: eine robuste Allroundhose aus 4-Wege-Stretch Material für höchste Bewegungsfreiheit. Weitere Features: Verstärkungen an den Knien, am Gesäß und an den Innenseiten der Beinenden, Verstellmöglichkeiten an der Hüfte und an den Beinenden, schnell trocknend, guter Schnitt und Passform. Die perfekte Hose für den täglichen Einsatz im Freien!

Preis: 110 Euro (Gr. 134-164) / 100 Euro (Gr. 86-128).

Die neuen Kindersachen von Isbjörn sehen nicht nur gut aus, sie sind auch nachhaltig produziert! Die schwedische Marke lebt die Philosophie, Kleidung zu schaffen, mit der Kinder unseren schönen Planeten erleben können und die in der Entstehung nicht umweltschädlich ist. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien ist eine lange Lebensdauer gewährleistet (können wir bestätigen). Die Kleidungsstücke sind zwar etwas teurer in der Anschaffung, können aber noch an viele Kinder danach weitervererbt werden. Auch das ist nachhaltig!

