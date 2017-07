OutDoor Messe 2017: Produkte für Kinder Artikel lesenswert?

In den letzten Jahren ist der Markt für Kinderprodukte deutlich gestiegen. Auf der OutDoor 2017 in Friedrichshafen präsentierten zahlreiche Hersteller neue Kinderbekleidung und Ausrüstung für Kids. Einige Highlights gibt es in unserer Fotostrecke ...