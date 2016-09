So testet outdoor Trekkingrucksäcke:

1. Trageverhalten

Das wichtigste Testkriterium (Gewichtung: 45 %) wird im Praxiseinsatz geprüft – im aktuellen Fall während Trekkingtouren in den Alpen und auf der Schwäbischen Alb. Neben dem allgemeinen Komfort, also wie bequem der Hüftgurt, die Schulterträger und die Rückenauflage sind, bewertet die Testcrew, ob das Tragesystem im Hüft- und Schulterbereich Bewegungsfreiheit lässt. Denn je flexibler ein Tragesystem ausfällt, desto kräfteschonender bewegt man sich. Weitere Prüfkriterien sind die Belüftung und die Lastkontrolle: Sitzt der Rucksack wie festgeklebt und folgt Köperbewegungen oder rutscht er auf dem Rücken herum – was einen aus dem Gleichgewicht bringt und Kraft kostet.

Foto: Ben Wiesenfarth Auf Kraxelpassagen wird die Lastkontrolle geprüft.



In Sachen Lastübertragung sollte sich das Gewicht auf das Becken (60 – 70 Prozent), den Rücken und die Schultern verteilen lassen. Die Lastobergrenze loten die Tester aus, indem die Beladung in Ein-Kilo-Schritten erhöht wird, bis das Tragesystem ans Limit kommt. Wichtig für einen objektiven Vergleich des Trageverhaltens: Jeder Rucksack muss optimal gepackt sein. Dazu nutzt outdoor Ballastund Volumensäcke. So lässt sich schweres rückennah platzieren und leichteres davor. Außerdem wird jedes Modell penibel an seinen Träger angepasst. Das beinhaltet nicht nur die Verstellung der Schultergurte, sondern bei Bedarf auch den Tausch der Hüftgurte und das Biegen der Alustreben. Beides beeinflusst das Trageverhalten spürbar.

2. Praxis und Ausstattung

Außerdem nutzen die Tester die Zeit auf Tour für den Ausstattungs-Check. Nicht eine möglichst umfangreiche Ausstattung sammelt die meisten Punkte, sondern möglichst praxisgerechte Features und eine gute Bedienung: Riemen, Schnürzüge und Zipper müssen geschmeidig laufen und lang genug sein. Das Kriterium zählt zu 25 Prozent.

Foto: Boris Gnielka Alle Testmodelle werden mit Volumensäcken ausgelitert.



3. Volumen zu Gewicht outdoor bewertet das Gewicht im Verhältnis zum Volumen (Gewichtung: 15 %), schließlich kommt bei einem größeren Rucksack mehr Material zum Einsatz. Tipp: Je weniger Ausstattung ein Rucksack hat, desto leichter ist er.

4. Material und Verarbeitung Nach dem Praxistest klären die Ausrüstungsredakteure, ob sich erste Abriebspuren am Stoff und den Polstern zeigen, Riemen ausreißen oder Schnallen gebrochen sind. Außerdem spielt die Verarbeitungsqualität eine Rolle. Stark belastete Reißverschlüsse sollten durch Riemen entlastet werden. Und je gröber ein Zipper, desto haltbarer ist er. Der Schieber ist im Idealfall vernickelt und nicht lackiert, da die Lackschicht weniger abriebfest ist. Auch das Nahtfinish wird benotet. Gewichtung: 15 Prozent. (Testfeld 2016 siehe Fotostrecke oben)

