330 Produkt-Einreichungen gab es beim diesjährigen OutDoor Industry Award - 38 Kandidaten haben die Jury dabei besonders überzeugt! Unter diesen Preisträgern ragten neun Outdoorprodukte besonders heraus: Sie dürfen sich über die Auszeichnung mit einem Gold Award freuen. Und nicht zuletzt wurden auch drei besonders innovative Jungunternehmen mit einem Start-Up Award belohnt.

Neben dem Bewertungskriterium Gestaltungsqualität überprüfte die Jury u. a. Aspekte wie Innovationsgrad, Verarbeitung, Materialwahl, Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit, Funktionalität, Gebrauchswert, Sicherheit, Trendsetter sowie Markenwert/Branding.

Diese neun Produkte gewannen dieses Jahr Gold:

Hier die OutDoor Industry Award Gold Gewinner (2017) und das jeweilige Jury-Statement:

Micro Puff Hoody von Patagonia

"Dieser Hoody begeistert uns durch seine Leichtigkeit und seinen besonderen Look im Kachel-Design. Außerdem trägt er sich einfach sehr bequem."

Baltoro 65 L Backpack von Gregory Packs Europe

"Das beste Outdoor-Equipment zeichnet sich dadurch aus, dass man es nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr spürt. Genau das ist beim Baltoro 65 der Fall. Das Tragesystem mit seinen verstellbaren Schultergurten ist besonders bequem und stabil."

Rider 3.0 von Skylotec

"Wir denken, dass der Rider 3.0 einen wichtigen Fortschritt in der Sicherheit von Klettersteigen bedeutet. Bei einem Sturz bremst der Rider automatisch, was die Fallhöhe deutlich reduziert und Verletzungen vermeidet."

Chair Zero von Helinox

"Die leichten Camping-Stühle von Helinox haben einen komplett neuen Trend begründet. Der Chair Zero wiegt gerade mal 460 Gramm, was ein unglaublich geringes Gewicht für solch einen bequemen Stuhl ist. Zusammengefaltet ist er bemerkenswert klein und passt in jeden Rucksack."

BeFree Water Filtration System 1.0 L von Katadyn

"Dieses Filterkonzept basiert auf einem einfachen System und funktioniert auch noch sehr gut. Mit seinem geringen Gewicht gehört der BeFree auf jede Hiking-Tour."

Primetech Stove Set 1,3 l von Primus

"Dieser Kocher für Performance-orientierte Outdoor-Sportler hat uns sofort überzeugt. Der Wärmetauscher ist sehr effektiv und effizient. Dadurch ist der Kochtopf viel leichter als die meisten anderen Modelle."

Downmat TT 9 von Exped

"Für lange Expeditionen gefällt uns diese Matte besonders gut. Sie ist sehr bequem, langlebig und robust. Zudem bietet sie eine hervorragende Isolation. Preiswürdig ist ebenso, dass die DownMat leicht zu reparieren ist und über ein durchdachtes Luftsystem verfügt."

Earthcolors technology von Archroma

"Beim Färben von Textilien kommt üblicherweise viel Chemie zum Einsatz. Die Earthcolors sind aus unserer Sicht deshalb eine wichtige Innovation und ein großer Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit."

Ride on pant von Ternua

"Die Ride on Pant ist nicht nur ein klares Statement für nachhaltige Funktionsbekleidung. Sie ist aufgrund ihrer Stretch-Fasern auch sehr angenehm zu tragen. Zudem verfügt sie über einige hübsch gestaltete Detaillösungen."

Weitere Details zu den Produkten finden Sie in der Mediashow:

Die Start-up Gewinner + Jury-Statements:

Fision Size Advisor von Fision

"Das ist eine echte Innovation, die sich schnell beim Endverbraucher durchsetzen wird. Der Fision Size Advisor wird die Auswahl der richtigen Kleidergröße beim Onlineshopping deutlich erleichtern."

Tex-lock von Texlock

"Es ist erstaunlich, wie toll dieses Fahrradschloss funktioniert, obwohl es rein auf textilen Materialien basiert. Dabei ist es natürlich leichter als herkömmliche Schlösser, lässt sich aber selbst mit Werkzeug nicht knacken."

VJ1 von Vaterland

"Die Idee hinter dieser Jacke ist absolut preiswürdig: Vaterland hat einen Produktionsprozess geschaffen, bei dem Flüchtlinge, die in Europa leben, ihre Fähigkeiten gezielt einsetzen können, um hochwertige Bekleidung zu fertigen."

