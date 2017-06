outdoor Family & Dolomiten-Sonderheft am Kiosk

Auf 132 Seiten dreht sich im neuen outdoor Touren-Special alles um die Dolomiten. Das Themenspektrum reicht vom Wandern auf der Pala Runde im Reich der schroffen 3000er über mehrtägiges Hüttentrekking im Grödnertal bis hin zu traumhaften Klettersteigabenteuern. Der große Bergstiefel-Test bietet darüber hinaus hilfreiche Ausrüstungs-Tipps für Aktive. Das Heft kostet 6,50 Euro.

outdoor-Family Frühjahr/Sommer 2016

Das Sonderheft outdoor Family richtet sich an alle Eltern, die gerne gemeinsam mit ihren Kinder Natur erleben wollen. So bekommen Eltern Inspiration, Motivation und nützliche Tipps für das Familienabenteuer draußen an die Hand. Beiträge zu Die besten Familienhotels in den Alpen und Bikepark für Kids und Selbstversorgerferien auf dem Bauernhof orientieren sich stets an spezifischen Ansprüchen für Familien.

Außerdem zeigt das Allgäu in der beigelegten, zwölfseitigen Maxi, was es für Familien zu bieten hat. Abgerundet wird das Sonderheft durch erstklassige und praxisgerechte Ausrüstungsempfehlungen zu Kraxen, Wanderschuhen und Fahrrädern für Kids. outdoor Family umfasst 100 Seiten und kostet 4,50 Euro.

