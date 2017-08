In der September-Ausgabe: Tourenrucksäcke und Bergwanderschuhe im Test, Karwendel & mehr Artikel lesenswert?

Du gehst gerne in die Berge und suchst einen möglichst vielseitig einsetzbaren Tourenrucksack? Dann wirst du in unserem aktuellen Test fündig: Wir haben in der neuen Ausgabe 13 Allrounder getestet. Volumen: 40 bis 60 Liter ...