Acht Regenhosen für Damen und Herren hat outdoor in der Oktober-Ausgabe 2017 getestet: Es gibt vier Allround-Hosen zwischen 170 und 480 Euro sowie vier leichte Regenhosen, die 90 bis 160 Euro kosten.

Erstere bestehen aus Dreilagenlaminaten. Bei diesen werden der Oberstoff, die darunterliegende wasserdichte, atmungsaktive Folie (Membran) und das Futter miteinander verklebt. So entsteht ein robustes Materialsandwich, das sich auch beim Kontakt mit dornigem Gestrüpp oder rauem Fels nicht gleich in Fetzen auflöst. Außerdem ist die empfindliche Membran zwischen den beiden Stofflagen optimal geschützt – ideal, wenn man den Wetterschutz tagelang trägt, was auf Nordlandtreks gelegentlich vorkommt.

Alle vier Allround-Hosen besitzen außerdem lange Beinreißverschlüsse. "Diese erleichtern nicht nur das An- und Ausziehen mit Schuhen, sondern dienen auch zur Belüftung. Dadurch kann man die Hose selbst in längeren Regenpausen anlassen", erklärt outdoor-Tester Boris Gnielka.

Die teuren Testhosen von Arcteryx und Fjällräven bieten zudem Haken am Saum, die sich in die Schnürung der Schuhe einhängen lassen. Dies verhindert ein Hochrutschen der Beine und bringt Bonuspunkte ...

Die getesteten Regenhosen im Überblick:

Arcteryx Alpha AR Pant

Bergans Sky Pants

Berghaus Paclite Pant

Fjällräven Keb Eco-Shell Trousers

Marmot Precip Pant

Montane Minimus Pants

Mountain Equipment Odyssey Pant

RAB Firewall Pants

... getestet jeweils als Damen- und Herrenversion:

