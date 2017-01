Der Funktionsshirt-Test 2017 im Detail - so testet outdoor:

1. Tragekomfort

Den Tragekomfort ermittelt outdoor im Praxiseinsatz: Vier Tester trugen dafür sämtliche Langarmshirts im stetigen Wechsel sowohl im Alltag als auch bei Wochenendtouren sowie beim Sport. Beurteilt wurden hier Passform und Sitz sowie Bewegungsfreiheit und das Materialgefühl. Auch auf störende Nähte oder Reißverschlussabdeckungen achtete das Testteam.

2. Klimatisierung

Hier testet outdoor auf Dutzenden Laufrunden, wie gut die Testkandidaten bei Aktivität kühlen. Je stärker, desto eher erhalten sie die Leistungsfähigkeit bei flottem Tempo. Pluspunkte gibt es auch für eine kurze Nachkühlphase. Diese zeigt an, wie lange sich der Stoff nach der Aktivität – z.B. bei der Gipfelrast – noch kalt anfühlt.

3. Trockenzeit

Eine kurze Trockenzeit ist vor allem auf Hütten- und Zelttouren wichtig. Je rascher ein gewaschenes oder nass geschwitztes Hemd wieder einsatzbereit ist, desto besser. Für den Test werden alle Hemden gewaschen, so weit es geht, ausgewrungen, aufgehängt und stündlich gewogen. Das Ganze wird zwei Mal wiederholt, um Schwankungen auszugleichen.

Insgesamt lieferten die 20 Langarmshirts 2017 ein gutes Ergebnis ab. Zwei Mal "überragend" und einen weiteren Kauftipp gab es in diesem Funktionswäsche-Test. Weitere Infos zum Testfeld und den einzelnen Langarmshirts gibt es in der Fotostrecke oben - und in aller Ausführlichkeit in outdoor-Ausgabe 02/2017 ...

