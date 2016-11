Der Stirnlampen-Test unter der Lupe:

1. Leuchtweiten

outdoor ermittelt die Leuchtweiten mit zwei Methoden: zuerst im Labor, wo wir die Beleuchtungsstärke in Lux messen – einmal im Maximalmodus (Lauflicht) und einmal im Minimalmodus (Leselicht). Aus den Luxwerten lassen sich die Leuchtweiten errechnen. Sie decken sich mit den von outdoor mit Hilfe eines Laser-Distanzmessers in der Praxis ermittelten Leuchtweiten.

2. Leuchtdauer

Der hellste Strahler bringt wenig, wenn sein Licht rasch nachlässt. Deshalb messen wir die Leuchtweite nicht nur einmal, mit frischen Akkus bzw. Batterien, sondern alle 30 Minuten – bis die Beleuchtungsstärke im Maximalmodus ("Lauflicht") auf unter 3 Lux fällt. Dann lässt sich ein Weg gerade noch erkennen. In einem weiteren Durchgang messen wir die Lampen in der niedrigsten Stufe ("Leselicht") – so lange, bis der Wert auf 0,5 Lux absackt; das reicht gerade noch zum Lesen oder Packen

3. Ausleuchtung

Hier bewerten wir mit vielen Versuchen in der Praxis, wie gut die Lampen schmale Pfade, breite Forstwege und freies Gelände erhellen. Im Idealfall reicht das Licht weit und erhellt gleichzeitig den Weg vor den Füßen sowie die Seiten. Außerdem prüfen wir das Leselicht: Es sollte einen weiten, homogen hellen Lichtkreis ohne Schattenringe abbilden.

4. Praxis

Die Praxistauglichkeit prüft outdoor beim Wandern und Zelten. Fällt irritierendes Streulicht aufs Gesicht? Fühlt man den Taster auch mit Handschuhen? Sitzt die Lampe bequem und fest auf der Stirn? Extrapunkte gibt es für eine Schaltung, die es erlaubt, die Lampe in jedem Modus direkt auszuschalten, ohne sich durch die folgenden Modi zu klicken, sowie für ein Rotlicht, eine Batteriewarnung und Tastensperre.

Insgesamt lieferten die fünf batteriebetriebenen und fünf Akku-beriebenen Stirnlampen 2016 ein sehr gutes Ergebnis ab. Weitere Infos zum Testfeld und den einzelnen Lampen gibt es in der Fotostrecke oben - und in aller Ausführlichkeit in outdoor-Ausgabe 12/2016 ...

