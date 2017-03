Fünf gute Gründe, Trekkingstöcke mitzunehmen:

1. Muskeln schonen

Wer sich bergauf kräftig mit den Trekkingstöcken abdrückt entlastet die Beine spürbar - erst recht, wenn man einen schweren Rucksack trägt.

2. Balance verbessern

Vor allem beim Durchwaten von Flüssen stellen glitschige Steine auf dem Grund zusammen mit einer Strömung, die an den Beinen zerrt das Gleichgewicht auf die Probe. Mit Trekkingstöcken hält man es leichter.

3. Traktion optimieren

Ob Schlamm, Sand, feines Geröll oder Schnee: Mit Trekkingstöcken genießen Sie "Vierradantrieb", rutschen weniger herum - und sparen dadurch viel Kraft.

4. Gelenke entlasten

Setzen Sie bergab beide Trekkingstöcke parallel vor sich und fangen damit einen Teil der Bewegungsenergie auf, können Sie damit Knieproblemen vorbeugen.

5. Arme trainieren

Wandern trainiert vor allem die Beine. Durch energischen Stockeinsatz kann man - ganz nebenbei - Bizeps, Trizeps, Unterarme und Schultermuskeln fit halten oder gar in Form bringen. Das freut nicht nur Kletterer.

Insgesamt lieferten die 10 Trekkingstöcke 2017 ein gutes Ergebnis ab. Einmal "überragend" und zwei Kauftipps gab es in diesem Trekkingstock-Test. Weitere Infos zum Testfeld und den einzelnen Stöcken gibt es in der Fotostrecke oben - und in aller Ausführlichkeit in outdoor-Ausgabe 04/2017 ...

Foto: outdoor | Bastian Morell Das neue Heft - ab 7.3. am Kiosk.



Weitere Themen im neuen Heft

Allgäu: Die besten Touren zwischen Füssen und Oberstdorf

Wandern und Einkehren im Mittelgebirge

Montenegro: Berge, Schluchten und Meer

Anden-Trekking in Peru

So backen Sie gehaltvolle Energieriegel für unterwegs

Fit fürs Frühjahr: So starten Sie in die Saison

Trekkingstöcke und Funktionsjacken im Test

Hier bestellbar:

Heft-Ausgabe

E-Paper für Smartphone & Tablet

Probe-Abo & Prämie

Weitere Tests der outdoor-Redaktion:

Noch mehr Ausrüstung im Test: