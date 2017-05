kurz und knapp:

Fünf neue Taschen in Ortliebs Bikepacking-Linie

alle sind wasserdicht, PVC-frei und made in Germany

Gravel-Pack: für den Gepäckträger; Seat-Pack M für die Sattelstütze; Handlebar-Pack S am Lenker auf dem Rahmen; Frame-Pack Toptube für das Oberrohr; Cockpit-Pack für den Lenker

Ortliebs Bikepacking-Kollektion bekommt neue Modelle, die das Angebot der Spezialisten für wasserdichte Taschen für Biker komplettieren. Mit fünf neuen Taschen für Lenker, Rahmen, Sattelstütze und Heck- oder Frontträger können Mountainbike-Fans jetzt ihr Bike zum Bikepacking-Gefährt ausrüsten.

Sowohl Pendler, Gravel-Biker, Radreisende oder Rennradfahrer können sich die neuen Taschen an ihre Räder schnallen. Alle sind made in Germany und natürlich, wie könnte es bei Ortlieb anders sein, wasserdicht. Die Bikepacking-Modelle sind außerdem PVC-frei.

Ortlieb und Bikepacking

Schon im letzten Jahr hat Ortlieb eine Reihe Taschen für Bikepacking gezeigt. Bisher war Bikepacking vor allem ein Thema für Reiseradfahrer oder Wochenend-Tourer, aber es wird auch zunehmend für Mountainbiker, Rennrad-Fahrer oder Berufspendler interessant. Diesen Trend greift Ortlieb jetzt auf und erweitert das bisherige Bikepacking-Sortiment um fünf weitere Taschen. Die neuen Radtaschen sind ab 2018 erhältlich, das Gravel-Pack gibt es aber schon im Mai 2017.

Foto: Ortlieb Die größte Tasche der neuen Backpacking-Modelle heißt Gravel-Pack.



Ortlieb Gravel-Pack

Tourenfahrer oder Biker mit Bikepacking-Ambitionen finden in der Gravel-Pack ordentlich Stauraum. Dank dem Quick-Lock2.1-System kann die wasserdichte Tasche am Lowrider an der Front oder am Heckgepäckträger montiert werden. Unten hat Ortlieb extra zwei Haken angebracht, mittels derer sich die Tasche fest am Träger anbringen lassen soll. Besonders für Trail-affine Mountainbiker ein interessantes Feature. Das Gravel-Pack ist ab Mai 2017 erhältlich.

Volumen: 25 Liter

Gewicht: 1160 g

Preis: 120 Euro

Quick-Lock2.1-System

für den Lenker oder den Gepäckträger

Foto: Ortlieb Der neue Seat-Pack lässt sich über ein Ventil komprimieren.



Ortlieb Seat-Pack M

Volumen: 11 Liter

Gewicht: 325 g

Preis: 130 Euro

Kompression über Ventil

eignet sich für kleinere Rahmen und Fullys

Foto: Ortlieb Das Handlebar-Pack kann sogar an Rennradlenkern montiert werden.



Ortlieb Handlebar-Pack S

Volumen: 9 Liter

Preis: 100 Euro

Gewicht: 375 g

Breite: 400 mm

Durchmesser: 170 mm

eignet sich auch für Rennradlenker

Foto: Ortlieb Am Oberrohr kann das Ortlieb Bikepacking Frame-Pack bis zu 3 kg transportieren.



Ortlieb Frame-Pack Toptube

Volumen: 4 Liter

Gewicht: 170 g

Preis: 100 Euro

Foto: Ortlieb Problemlos soll sich das Cockpit-Pack mit einer Hand öffnen lassen.



Ortlieb Cockpit-Pack

Volumen: knapp 1 Liter

Gewicht: 82 g

Preis: 50 Euro

einhändig zu öffnender Reißverschluss

Positionierung auf Oberrohr

Mehr zum Thema Radfahren & Mountainbiken: