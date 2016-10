Foto: Eddie Bauer Das Original aus dem Jahr 1936.



Es war einmal ein junger Angler und Sportler, namens Eddie Bauer. Gemeinsam mit seinem Freund Red unternahm er einen Angelausflug. Unterwegs wurden sie allerdings von einem Eisregen erfasst, der ihre Kleidung komplett durchnässte. Nur kurze Zeit später gefror das Wasser und es bildete sich eine dünne Eisschicht, die Eddie Bauer’s Körper komplett bedeckte. Eddie begann sich schläfrig zu fühlen. Er begriff, dass sein Zustand kritisch war und feuerte drei Schüsse in die Luft ab. Red, der Eddie schon eine weite Strecke voraus war, nahm die Schüsse wahr und verstand, dass Eddie in Not war. Als Red seinen Freund fand, war dieser unterkühlt und völlig kraftlos. Gerade noch rechtzeitig schaffte er es Eddie Bauer nach Hause zu bringen.

Dieses Erlebnis im Jahr 1936 inspirierte den jungen Eddie Bauer zur Entwicklung der ersten Daunenjacke.

Die erste Daunenjacke – Die „Skyliner“

Foto: Eddie Bauer

Sie war wärmespeichernd, wasserabweisend, atmungsaktiv und federleicht. Im Jahr 1940 lies Eddie Bauer sich seine Daunenjacke „Skyliner“ und ihre rautenförmige Steppnaht patentieren. Die Naht verteilte und fixierte die Daunenfedern in der Jacke gleichmäßig.

