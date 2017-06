Der Trailrunning-Sport entwickelt sich, die Schuhingenieure des Bergsportspezialisten Dynafit analysierten, testeten, verglichen und entwickelten. Das Ergebnis ist der neue Dynafit Alpine Pro, der 2017 an den Start geht.

Mit einem Gewicht von 300 Gramm verspricht der Dynafit Alpine Pro Komfort, Vielseitigkeit und Schutz auf Mittel- und Langdistanzen. Der Dynafit Alpine Pro soll bereits ab März 2017 die Trailschuh-Kollektion von Dynafit erweitern, die mittlerweile elf Schuh-Modelle für alle Facetten von "Alpine Running" umfasst.

Foto: Hersteller Neu 2017: Dynafit Alpine Pro



Dynafit-Schuh mit Vibram-Sohle

Eine diagonale Verstärkung an der Ferse soll außerdem die Passform und den Halt im hinteren Fußbereich verbessern. Das sogenannte Rubber Tension Konzept bringt einerseits Komfort durch ein weiches, niedriges Profil rund um die Ferse. Andererseits gewinnt der Schuh an Vorspannung im Fersenbereich und soll so unverminderte Stabilität und Unterstützung gewährleisten.

Beim Alpine Pro arbeiteten die Entwickler mit einer eigens für Dynafit patentierten Vibram Megagrip Außensohle. Das spezielle Stollenprofil ist V-förmig angeordnet, was die Traktion und Reaktivität auf alpinem Terrain verbessern soll. Weiter außen angeordnete Stollen sind mit einer Gummimischung gefertigt, die für härtere Untergründe funktioniert und die Langlebigkeit der Sohle verbessert.

Weitere Ausstattungsdetails sind die verdeckte Schnürung, ein Schnellschnürsystem fürs unkomplizierte Einstellen des Schuhs, verstärkte Zehenkappe und das Ortholite-Fußbett.

Mehr über die aktuellen Lauf- und Trailrunning-Trends gibt es in diesem Messe-Video:

Lauftipps für Trailrunner:

Weitere Highlights der OutDoor-Messe 2016