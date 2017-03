Arbeitsvertrag ausgelaufen, Beziehung am Ende - für Nina Hassa kein Grund, aufzugeben. Stattdessen flog sie im Mai 2013 nach Vancouver, kaufte sich einen Dodge Caravan und reist damit durch West-Kanada, den Yukon und Alaska. Über allerhand Abenteuer und Überraschungen des Roadtrips berichtet die gebürtige Hamburgerin in ihrem kürzlich erschienenen Buch "Canada Calling - Ein Roadtrip durch Westkanada, den Yukon & Alaska - mit Überwinterung im Yukon".

Foto: Nina Hassa

In Tagebuchform schildert sie darin von ihren Erlebnissen im hohen Norden des amerikanischen Kontinents: Sie paddelte neun Tage auf dem Yukon-River, war Grizzlys und Elchen zum Greifen nahe, musste einen Schwarzbären von ihrem Abendbrot verscheuchen und holperte 736 Kilometer auf dem unbefestigten Dempster-Highway über den Polarkreis. Die Reisegeschichte wird neben diesen vielen Naturerfahrungen auch mit einer Portion Liebe gewürzt: schon ziemlich am Anfang ihres Trips verliebt sich Nina Hassa in ihren jetzigen Lebensgefährten, einen 14 Jahre jüngeren Deutschen, der sie durch Alaska und auf der Yukon-Kanutour begleitet.

Nina Hassa, 1978 in Hamburg geboren und auch dort aufgewachsen, möchte mit ihrem Buch zeigen: Wer dem Alltag entflieht und einfach drauf los zieht, dem steht die Welt offen. "Canada Calling" ist ihr erstes Buch, es entstand anhand ihrer Blogeinträge, die sie regelmäßig während ihrer fast einjährigen Kanada/Alaska-Reise veröffentlichte. Erhältlich ist das 244 Seiten starke Buch beispielsweise über Amazon, als Taschenbuch kostet es 14,99 Euro, als eBook 10,99 Euro.

Die Daten zum Buch: Canada Calling

"Canada Calling - Ein Roadtrip durch Westkanada, den Yukon & Alaska - mit Überwinterung im Yukon"

Nina Hassa

Verlag: BoD - Books on Demand

ISBN: 9-783743-177864

Preis: 14,99 € (Taschenbuch) - 10,99 € (eBook)

244 Seiten

Erscheinungsdatum: 18. Januar 2017