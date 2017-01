Der italienische Schuh-Hersteller Aku stellt auf der ISPO 2017 in München seine Outdoorschuh-Neuheiten vor.

Mit dabei: Der Slope Plus, der Ultra Light Plus, der Aku Climatica GTX, der Aku Climatica NBK GTX, der Badia GTX Low und der Badia Plus. Alle Aku-Neuheiten 2017 finden Sie in unserer Fotostrecke.