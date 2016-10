Foto: Hersteller

Vaude Bormio Vest

Kein anderes Material vereint Isolation und Dampfdurchgang so gut wie Polartec Alpha. Das innovative Material sorgt in der Vaude Bormio Vest für top Klima, selbst bei hohem Puls und klirrender Kälte - zum Wandern und Skitouring ist diese Weste perfekt. Preis: 160 Euro

Foto: Hersteller

Craft Intensity Vest

Mit einer winddichten Front und hochschließendem Kragen bietet die Craft Intensity Vest eisigen Herbstwinden Paroli. Die Rückseite der leichten, klein verpackbaren Allroundweste besteht aus besonders luftigem Mesh. Preis: 100 Euro

Foto: Hersteller

Ternua Moriah Vest

In der Moriah Vest vom spanischen Hersteller Ternua stecken rezyklierte Daunen aus Bettdecken und Altkleidern. Die leichte Weste (laut Hersteller 254 g in Gr. M) wärmt in Pausen, auf dem Gipfel - oder abends vorm Zelt.

Preis: 270 Euro.

