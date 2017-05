Ueli Steck tödlich verunglückt

Auf Stecks Facebook-Seite wurde die untenstehende Mitteilung veröffentlicht:

Information von Ueli Stecks Facebook-Account

Der Unfall ereignete sich wohl bei einer Trainingstour für seinen neuen Rekordversuch, bei dem er den Mount Everest (8848 m) und den Lhotse (8516 m) innerhalb von 48 Stunden ohne künstlichen Sauerstoff überqueren wollte. Am Tag seines Absturzes war er wie so oft alleine unterwegs. Doch war das nichts Ungewöhnliches: Er kletterte viele große Wände der Erde im Alleingang und war ein erfahrener Bergsteiger, der auch an den großen Bergen des Himalayas zuhause war.

Die Outdoor-Szene wird ihn vermissen. Wir wünschen allen Angehörigen und Freunden viel Kraft ...

