Die Reel Rock 11 Filmtour zeigt auch 2016 wieder ausgewählte Abenteuer aus der Kletter-Welt. Die Kamera war dabei, als die unglaublich starke Ashima Shiraishi gemeinsam mit US-Newcomer Kai Lightner die riesige Flatanger-Höhle im norwegischen Hanshelleren auf ihre Toplinien getestet hat (Young Guns).

Die Gebrüder Favresse haben ihre Mandoline und Flöte diesmal wieder aufs Segelboot verfrachtet, um dann mit Hilfe des alternden aber abenteuerlustigen Kapitäns Bob Shepton zu arktischen Bigwall-Expeditionen aufzubrechen und sich mit Kammermusik den Aufenthalt im Portaledge zu verschönern (The Adventures of the Dodo).

Ebenfalls geniale Bilder sowie Schweiß und Tränen darf man bei den Boys in the Bugs erwarten: Will Stanhope und Matt Segal versuchen sich an den härtesten Rissen der kanadischen Bugaboos.

Last but not least gibt es mit Brette ein Filmportrait über eine versierte kanadische Kletterin, die sich vor allem auf große Wände und Linien spezialisiert hat.

Der Film Rad Dad verfolgt die Lebensumstellung, die Abenteurer Mike Libecki vornimmt, als seine Tochter geboren wird. Mehr Info zu den Filmen in der Fotostrecke oben.

Reel Rock 11 - Termine

Die 2016er-Tour durch Deutschland startet am So, 25. September 20:00 Uhr in Köln (Cinenova) und endet am So, 20. November, 20:30 Uhr im DAV Kletterzentrum Würzburg. Details, Tickets und alle Termine unter:

www.reel-rock.eu

Seit 2006 bringt die Reel Rock Film Tour die abenteuerlichsten Filmproduktionen von Sender Films & Big Up auf Tour in viele Städte Deutschlands. In diesem Jahr geht die Reel Rock in die zehnte Runde. Die Gründer der Tour, Peter Mortimer und Josh Lowell, gehören zu den renommiertesten Kletterfilmproduzenten der Welt.

Gewinnspiel mit coolen Preisen

Unsere Kollegen vom klettern-Magazin suchen nach euren besten Kletter-Momenten. Beim Foto-Wettbewerb von Reel Rock und klettern gibt's coole Preise im Wert von über 2000 Euro zu gewinnen: mitmachen lohnt sich!

(Einsendeschluss: 31.12.2016)

Mehr Tipps für Kletter-Begeisterte: