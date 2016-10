In insgesamt 11 Kategorien konnten sich die Fotografen aus aller Welt für den Red Bull Illume-Fotocontest 2016 bewerben. In jeder Kategorie schafften es fünf Bilder in die Endauswahl. Am 28. September 2016 wurden nun im Art Institute von Chicago die 11 Kategorie-Gewinner und der Gesamtsieger gekürt. Das Event war zugleich das 10-jährige Jubiläum des prestigeträchtigen Fotowettbewerbs.

Als Gesamtsieger ging schließlich zum zweiten Mal in Folge der deutsche Fotografen Lorenz Holder hervor. Sein Bild (siehe oben), das den Athleten Senad Grosic mit seinem BMX auf einer Brücke in Deutschland zeigt, hatte die meisten Stimmen der 53-köpfigen internationalen Jury bekommen. Zusätzlich zu seinem Gesamtsieg, konnte Holder auch den Athletes Award mit nach Hause nehmen.

Die Gewinner der einzelnen Kategorien

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Close Up

Denis Klero, Russland, mit seinem Schwarz-Weiß-Bild des Kletterers Gelmanov und seinen kreideüberzogenen Händen in Fontainbleu, Frankreich.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Energy

Luke Shadbolt, Australien, mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, die die Kraft der Natur zeigt. Darauf zu sehen ist der Surfer Renan Faccini auf einer Welle in Rio de Janeiro, Brasilien.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Enhance

Dean Treml, Neuseeland, und sein Foto des Klippenspringers Jonathan Paredes bei einem Sprung von der 28 Meter hohen Plattform am Dach des Opernhauses in Kopenhagen. Aufgenommen bei der Red Bull Cliff Diving World Series 2013.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Lifestyle

Jody MacDonald, Kanada, mit ihrem faszinierenden Bild von ihrem Bruder Ken MacDonald während einer Abenteuer-Reise mit dem Zug durch die Sahara.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Masterpiece by Yodobashi

Lorenz Holder, Deutschland, mit dem BMX-Sportler Senad Grosic auf einer Brücke im herbstlichen Gablenz, Deutschland.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner New Creativity

Ale Di Lullo, Italien, und seine originelle Aufnahme von Aaron Chase und seinem Mountainbike auf der Windschutzscheibe eines New Yorker Taxis.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Sequence by Sony

Daniel Vojtêch, Tschechien, und sein Bild der Flying Bulls Piloten Miroslav Krejci, Jan Rudzinskyi, Stanislav Cejka und Jan Tvrdic in Jaromê?, Tschechien.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Spirit

Dean Treml, Neuseeland, und sein Bild von Kayaker Josh Neilson, der von seinen Mitstreitern Barnaby Prees, Sam Sutton, Tim Pickering, Ben Brown, Jamie Sutton und Jaren Seiler nach einer missglückten Landung am Matze’s Drop in Storulfossen, Norwegen, betreut wird.

Foto: Red Bull

Kategoriegewinner Wings

Micky Wiswedel, Südafrika, und sein Bild vom Kletterer Jamie Smith bei seinem Kletterversuch einer neuen Route am Tafelberg in Kapstadt.

Foto: Red Bull

Gewinner Playground

Lorenz Holder, Deutschland, und einmal mehr BMX-Sportler Senad Grosic bei einer Fahrt auf einer verrosteten Aussichtsplattform in Senftenberg, Deutschland.

