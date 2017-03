Outdoor-Marke Patagonia ist schon seit Längerem für ihre umweltfreundliche und nachhaltige Unternehmensphilosophie bekannt. Jetzt starten die Kalifornier in Europa die "Worn Wear Tour 2017".

Das Patagonia-Team kommt in 14 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und repariert kostenlos Outdoor-Bekleidung aller Marken. Außerdem geben die Profis Hilfe zur Selbsthilfe und zeigen kleine Reparaturtricks, mit denen man seine Outdoor-Bekleidung selbst wieder auf Vordermann bringen kann. Rose Marcario, CEO von Patagonia erklärt dazu: „Indem wir die Lebensdauer unserer Kleidung durch Pflege und Reparatur verlängern, müssen wir weniger neue Sachen kaufen und vermeiden so die CO2 Emissionen, Abfälle und Abwässer, die mit ihrer Herstellung verbunden wären“.

Foto: Patagonia Das Worn-Wear-Team von Patagonia kommt in 14 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Die Termine im Überblick

Patagonia Worn Wear Tour 2017 - Deutschland 31.03 - 02.04.2017 Köln Globetrotter Köln 23.04.2017 München Boulderwelt München West 25.04.2017 Leipzig tapir 26.04.2017 Braunschweig SFU 06.05.2017 München Patagonia München 13.05.2017 München Patagonia München 04.08 - 06.08.2017 Garmisch-Partenkirchen ALPENTESTIVAL

Patagonia Worn Wear Tour 2017 - Schweiz 03.04.2017 Haute-Nendaz Gabi Sport 04.04 - 06.04.2017 Zermatt Unplugged Festival 07.04- 09.04.2017 Verbier High Five Verbier 12.04.2017 Sion Follomi Sport 06.06 - 10.06.2017 Luzern Transa Luzern 12.06 - 17.06.2017 Zürich Patagonia Zurich