Während dieser Zeit schlief Wigald Boning auch unter freiem Himmel, auf Parkbänken oder in Lichtschächten. Doch wie kam es eigentlich dazu? Das und noch viel mehr erzählt er uns im Interview (in voller Länge in der aktuellen outdoor-Ausgabe 11/2016):

Boning: Angefangen hat alles mit der Hitzewelle im letzten Jahr, da wurde es im Bett zu unangenehm. Nun habe ich eine Wohnung in der Münchener Innenstadt, von dort kommt man recht gut zur Isar. Also dachte ich: »Dann übernachtest du mal an deren Gestaden.« Ich hatte das Glück, gleich eine Kiesinsel zu finden. Und dieser Traum von der eigenen Insel, der ja viele Menschen bewegt, brachte mich schon in der ersten Nacht dazu, es toll zu finden. »Das machst du jetzt mal so lange, wie es irgend geht«, dachte ich mir. Die Idee, den Winter durch zu zelten, kam dann nach ein paar Tagen auch recht schnell.

Foto: outdoor / Wigald Boning outdoor traf Wigald Boning an der Eisbachwelle in München



Was gefällt dir so gut am Zelten?

Boning: Die Geräuschwelt. Ich bin ja dauernd woanders. Außerdem kann man sich ja immer einen Bauplatz aussuchen, das ist eine kreative Tätigkeit. Ich positioniere mein Zelt, achte auf die Blickrichtung durch den Eingang, und wenn ich aufstehe, dann sehe ich dieses oder jenes. Selbst wenn es ganz bescheidene Blicke sind, ist es doch jeden Morgen etwas Neues. Hinzu kommt eine gewisse Freude am einfachen Leben. Es ist ja auch etwas Feines, wenn man feststellt, dass man auch ohne Heizung durch den Winter kommt. Außerdem trägt man seinen ganzen Hausstand mit sich herum, das gibt einem ein Gefühl von Autarkie.

Wie viel Gepäck hast du im Schnitt mit dir rumgetragen?

Boning: Ich hab immer einen großen Rucksack voll, um die 15 Kilo.

Nach 204 Tagen hast du den Versuch beendet. Wurde es zu viel Camping oder zu viel Facebook?

Boning: Zu viel Facebook. Ich will nicht sagen »Stressfaktor«, aber das Tagebuch wurde dann doch zu viel. Einerseits war es eine feine Idee, weil ich gut drüber schreiben konnte, andererseits hat es zu viel Zeit gefressen.

»Ich finde es immer interessant, über Experimente zu schreiben. Es gab dann aber irgendwann nicht mehr so viel Neues. Mittlerweile hätte ich wieder genug Stoff« ...

Mehr von Wigald Boning zu diesem Thema gibt es auch in seinem neuen Buch aus dem Rowohlt-Verlag (266 Seiten, siehe rechts).

Weitere Themen in outdoor 11/2016

Wo der Herbst Sommer ist: Herbstziele in Südeuropa

Neuseeland: Milford Track

Wandern im Pfälzer Wald

Steilküste, Berge und Ruhe: Färöer Inseln

GPS-Geräte im Test

Best of Funktionsshirts

Hier bestellbar:

Heft-Ausgabe

E-Paper für Smartphone & Tablet

Probe-Abo & Prämie

Mehr: