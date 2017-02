Neben der European Outdoor Film Tour (EOFT) oder auch der Banff Tour 2017 gibt es für Outdoor-Enthusiasten eine weitere Möglichkeit, spannende Outdoor-Kurzfilme im Kino zu erleben: Die vierte International Ocean Film Tour startet am 20. März 2017 in Deutschland - mit im Gepäck: insgesamt sieben beeindruckende Abenteuer- und Reisegeschichten rund um das Meer, in denen sich die Protagonisten auf und unter Wasser bewegen.

Dieses Jahr zeigt das zweistündige Programm unter anderem "The Weekend Sailor", in dem es um die Anfänge des Volvo Ocean Race geht, "The Accord", der die schwierige Freundschaft zwischen Surfer Heiðar Logi Elíasson und der Naturgewalt Islands thematisiert, sowie "A Plastic Ocean", in welchem Abenteurer und Filmemacher Craig Leeson der Spur des Plastiks folgt und die Verschmutzung der Weltmeere durch sichtbaren und unsichtbaren Plastikmüll zeigt. Alle Filme stellen wir Ihnen weiter unten vor.

Die diesjährigen Filme

An jedem der vierzig Abende werden die folgenden sieben Filme gezeigt. Während einer Laufzeit von zirka 120 Minuten werden darin Themen wie das Surfen, die Tierwelt, die Natur oder auch die Umweltverschmutzung behandelt.

Alle Infos zur Ocean Film Tour 2017

Die Ocean Film Tour macht an 70 Terminen Halt in über 40 deutschen Städten. Das präsentierte Programm hat eine Länge von rund zwei Stunden, zuzüglich einer Pause von ca. 30 Minuten. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspiel dauert eine Veranstaltung damit insgesamt ca. 2,5 - 3 Stunden.

Auch in diesem Jahr begleiten wieder zahlreiche Protagonisten, Filmemacher sowie Umwelt- und Tierschützer die Festivalreise durch Europa: So sind beispielsweise Butch Darylmple-Smith und Tjerk Romke de Vries (Segler "The Weekend Sailor"), Heiðar Logi Elíasson und Gudmundur Thorarinn (Surfer "The Accord"), Elli Thor Magnusson (Drehbuch "The Accord") und Fabian Ritter (zum Thema "Whale and Dolphin Conservation") als Live-Gäste bei der Premiere in Hamburg am 20. März 2017 dabei.

Hier alle Termine der diesjährigen International Ocean Film Tour:

20.03.2017, 20:00 Uhr, in Hamburg in der Laeiszhalle

21.03.2017, 20:00 Uhr, in Berlin im Cinemaxx Potsdamer Platz

23.03.2017, 20:00 Uhr, in Köln im Cinedom

24.03.2017, 20:00 Uhr, in Mainz im Capitol Kino

25.03.2017, 20:00 Uhr, in Heidelberg in der Musik und Singschule

26.03.2017, 20:00 Uhr, in Stuttgart in der Liederhalle

27.03.2017, 20:00 Uhr, in Wiesbadenim Arkaden Kino

28.03.2017, 20:00 Uhr, in Essen im Eulenspiegel

28.03.2017, 20:00 Uhr, in Leipzig im Westbad

29.03.2017, 20:00 Uhr, in Frankfurt am Main im Cinestar

29.03.2017, 20:00 Uhr, in Bielefeld in der Stadthalle

30.03.2017, 20:00 Uhr, in Potsdam im Thalia

31.03.2017, 20:00 Uhr, in Berlin im Cinemaxx Potsdamer Platz

01.04.2017, 20:00 Uhr, in Bremerhaven im Klimahaus

01.04.2017, 20:00 Uhr, in Konstanz an der Universität

02.04.2017, 20:00 Uhr, in Kiel an der Universität Kiel CAP2

03.04.2017, 20:00 Uhr, in Hamburg im Cinemaxx Dammtor

03.04.2017, 20:00 Uhr, in Düsseldorf im Savoy Theater

04.04.2017, 20:00 Uhr, in Braunschweig im C1

04.04.2017, 20:00 Uhr, in Frankfurt am Main im Cinestar

05.04.2017, 20:00 Uhr, in Freiburg im Bürgerhaus Zähringen

05.04.2017, 20:00 Uhr, in Köln im Cinedom

06.04.2017, 20:00 Uhr, in Aachen im Cinekarree

06.04.2017, 20:00 Uhr, in Augsburg im Cinemaxx

07.04.2017, 20:00 Uhr, in Rosenheim im Ballhaus Rosenheim

07.04.2017, 20:00 Uhr, in Heidelberg in der Musik und Singschule

08.04.2017, 16:00 Uhr, in München in der Alten Kongresshalle

08.04.2017, 20:00 Uhr, in München in der Alten Kongresshalle

22.04.2017, 20:30 Uhr, in Witten im blue:beach

23.04.2017, 20:00 Uhr, in Stuttgart in der Liederhalle

24.04.2017, 20:00 Uhr, in Mainz im Capitol Kino

24.04.2017, 20:00 Uhr, in Essen in der Lichtburg

25.04.2017, 20:00 Uhr, in Düsseldorf im Savoy Theater

25.04.2017, 20:00 Uhr, in Hannover im Theater am Aegi

26.04.2017, 20:00 Uhr, in Frankfurt am Main im Cinestar

26.04.2017, 20:00 Uhr, in Erfurt im Kaisersaal

27.04.2017, 20:00 Uhr, in Marburg/Wehrda im Cineplex Marburg

27.04.2017, 20:00 Uhr, in Dresden im Rundkino

28.04.2017, 20:00 Uhr, in Regensburg im Velodrom

29.04.2017, 20:00 Uhr, in Jena an der Friedrich Schiller Uni

29.04.2017, 20:00 Uhr, in Nürnberg in der Meistersingerhalle

30.04.2017, 16:00 Uhr, in München in der Alten Kongresshalle

30.04.2017, 20:00 Uhr, in München in der Alten Kongresshalle

30.04.2017, 20:00 Uhr, in Berlin an der Universität der Künste

02.05.2017, 20:00 Uhr, in Augsburg im Cinemaxx

02.05.2017, 20:00 Uhr, in Hamburg im Cinemaxx Dammtor

03.05.2017, 20:00 Uhr, in Braunschweig im C1

03.05.2017, 20:00 Uhr, in Karlsruhe im Konzerthaus

04.05.2017, 20:00 Uhr, in Köln im Cinedom

04.05.2017, 20:00 Uhr, in Landshut im Kinopolis

05.05.2017, 20:00 Uhr, in Ulm im Kornhaus

06.05.2017, 20:00 Uhr, in Nürnberg in der Meistersingerhalle

07.05.2017, 16:00 Uhr, in Stuttgart in der Liederhalle

07.05.2017, 20:00 Uhr, in Stuttgart in der Liederhalle

07.05.2017, 20:00 Uhr, in Berlinan der Universität der Künste

08.05.2017, 20:00 Uhr, in Mannheim im Capitol

08.05.2017, 20:00 Uhr, in Hamburg im Cinemaxx Dammtor

09.05.2017, 20:00 Uhr, in Essen im Eulenspiegel

09.05.2017, 20:00 Uhr, in Bremen im Pier 2

10.05.2017, 20:00 Uhr, in Köln im Cinedom

10.05.2017, 20:00 Uhr, in Düsseldorf im Savoy Theater

11.05.2017, 20:00 Uhr, in Flensburg im Audimax der Hochschulen

11.05.2017, 20:00 Uhr, in Osnabrück im Rosenhof

11.05.2017, 20:00 Uhr, in Ludwigsburg im Scala

12.05.2017, 20:00 Uhr, in Münster in der Aula am Aasee

12.05.2017, 20:00 Uhr, in Tübingen im Hörsaalzentrum Morgenstelle

12.05.2017, 20:00 Uhr, in Lübeck im Kolosseum

13.05.2017, 20:00 Uhr, in Stralsund im Ozeaneum

14.05.2017, 20:00 Uhr, in München in der BMW Welt

14.05.2017, 20:00 Uhr, in Leipzig im Werk 2

Mehr Informationen zu den Filmen & Tickets gibt es auch unter www.oceanfilmtour.com

