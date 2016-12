"Was haben wir am Nordkap gefroren – Grenzgänger hin oder her – in Windhoek auf der Kaiserstraße, die heute Independence Avenue heißt, lachte uns die heiße Afrikanische Sonne an und unser schöner aber kalter Norwegen Trip verschwand erstmal auf der Festplatte. Auf dem Schirm hatten wir jetzt ausschließlich unsere anstehende Tour: offroad durch das südliche Afrika. Für Philipp und mich „Terra incognita“ – unbekanntes Land, wir taten ganz cool, waren es aber nicht, ...

Bei der Firma Africa on Wheels stand für uns ein Toyota Ungeheuer parat, das extrem nach Abenteuer aussah und das ich erstmal andeutungsweise verstehen musste. Klar, das Steuer war auf der rechten Seite, macht ja Sinn in einem Land, in dem links gefahren wird, aber die ganzen Camp-Aufbauten. Ich kann Wurfzelte aufbauen, aber dieses Können war hier gerade nicht gefragt. Gut, dass Philipp in seinem früheren Leben offensichtlich Campingplatz Pächter war. Er half mir auf die Sprünge und der Meister von der Vermietstation übte sich auch in extremer Geduld. Zu seinem eigenen Wohl, er wollte sein Auto ja auch als Auto zurückbekommen. Irgendwann saß ich dann hinterm Steuer - Philipp hatte natürlich meine stümperhafte „Gewöhnung ans Gerät“ in allen Einzelheiten gefilmt – und wir verließen Windhoek auf einem breiten Highway Richtung Norden. Savannenlandschaften in den verschiedensten Brauntönen zogen an uns vorüber, am Horizont mitunter bizarre Felsgebirge. Und die Straße säumte auf beiden Seiten fast durchgängig ein Weidezaun.

Unglaublich, dass auf diesen kargen Böden Vieh gehalten werden kann. Extensive Weidewirtschaft nennt man das, habe ich gelernt. Logischerweise sind die Farmen, die man von der Straße häufig gar nicht sehen kann, riesen groß, manchmal besitzen sie über 300 Quadratkilometer Land. Nach 450 Kilometern finden wir am Südrand des Etosha Nationalparks noch einen Stellplatz auf einem Campingplatz. Wie gerne hätten wir im legendären Joe’s Beerhouse in Windhoek vor der langen Fahrt noch ein schönes Zebra-Steak gegessen, aber das hatte zeitlich nicht gepasst. Jetzt mussten wir Hunger schieben, zumal es dunkel wurde und wir noch unser Dachzelt aufbauen mussten. Beim Testliegen gab’s dann die böse Überraschung: Toyota Dachzeltkonstruktionen sind zwar ziemlich durchdacht, aber nicht für zwei Männer konzipiert, von denen einer 2 Meter misst. Also hat mich Philipp raus geschmissen und ins Reserve Kuppelzelt auf dem staubigen Boden einquartiert, immerhin hat er mir beim Aufbau geholfen.

Am nächsten Morgen warteten dann die Big Five im Etosha Nationalpark auf uns. Auf Safari mit dem eigenen Wagen und dabei völlig frei in der Routenwahl. Kleine Einschränkung: Aussteigen nur in eingezäunten Arealen erlaubt. Hier kommen Menschen hinter den Zaun, nicht die Tiere! Statt Löwen gab‘s zur Eingewöhnung erstmal nette Springböcke zu sehen, dann kamen Zebras ins Blickfeld" ...

Den Trailer zu Folge 3 gibt es hier:

Sendetermine der Grenzgänger Folgen 3 & 4:

Freitags, 30.12. und 6.1. um 20.15 Uhr

Mehr über den Sender UHD1:

In 4K-Qualität ist die neue Serie "Grenzgänger zwischen Nordkap und Kapstadt" über Satellit auf UHD1 by HD+ zu sehen. Der Fernsehkanal kann wochentags bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden - ab 20:00 Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+ Karte Voraussetzung. Weitere Infos gibt es auf www.uhd1.tv

