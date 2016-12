Da war Julian Hylla ganz schön baff, als er erfuhr, das Marco Polo TV genau ihn für die neue Doku-Serie "ULTRA - Grenzgänger zwischen Nordkap und Kapstadt" auswählte: "Einfach riesig! Alles Neuland für mich, alles super spannend" - und alles aufgenommen und dokumentiert von Julians neuem Reisefreund Philipp, der als Kameramann mit auf die große Abenteuer-Tour durfte.

4 Wochen unterwegs in Norwegen, Namibia und Südafrika

Der Nullmeridian in Greenwich war der Startpunkt für eine Reise der Extreme - vier Wochen lang waren sie unterwegs, erreichten Europas nördlichste Regionen und schließlich das Kap der Guten Hoffnung im äußersten Süden Afrikas. Ihre Herausforderungen und intensivsten Momente sowie atemberaubende Landschaftsaufnahmen haben die beiden in einer vierteiligen Dokumentation in ultrahochauflösender Qualität festgehalten. Die vier Folgen werden erstmals ab 16. Dezember 2016 immer freitags jeweils um 20:15 auf UHD1 by HD+ ausgestrahlt. Wiederholt wird ab 18. Dezember immer sonntags um 15:00 Uhr.

Den Trailer zu Folge 1 gibt es hier:

In der Auftaktfolge zur Serie machen sich die zwei Abenteurer von London auf den Weg nach Göteborg. Mit ihrem Wohnmobil cruisen sie dann durch die fast unberührte Landschaft Norwegens und Schwedens. Natürlich dürfen auf ihrem Weg die obligatorische Angel-Pause am Geirangerfjord und die Gesellschaft von Rentieren nicht fehlen! Ihr Ziel auf dem Weg nach Norden: das Nordkap mit seiner markanten Globus-Statue ...

Foto: marcopolo.de Landschaftsidylle in Norwegen.



Abenteurer gesucht!

Foto: marcopolo.de Rafting in Eidfjord.



Mehr über den Sender UHD1:

In 4K-Qualität ist die neue Serie "Grenzgänger zwischen Nordkap und Kapstadt" über Satellit auf UHD1 by HD+ zu sehen. Der Fernsehkanal kann wochentags bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden - ab 20:00 Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+ Karte Voraussetzung. Weitere Infos gibt es auf www.uhd1.tv

