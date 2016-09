EOFT 2016/17: Deutschland-Start am 14. Oktober in Schwangau

Das Filmprogramm der neuen EOFT verspricht wieder spannenden Filme und Geschichten aus dem Outdoor-Leben. Gänsehautmomente sind dabei garantiert!

Hilaree O'Neill, die bereits auf dem höchsten Berg der Erde stand, nimmt in Down To Nothing ihren Anti-Everest in Angriff. Die amerikanische Alpinistin möchte den vermutlich höchsten Berg Südostasiens besteigen. Wie hoch der Hkakabo Razi wirklich ist, weiß niemand so genau.

David Lama, das Gesicht der EOFT 2016, will den 6907 Meter hohen Lunag Ri an der nepalesisch-tibetischen Grenze besteigen. Der Granitgigant gilt als technisch äußerst anspruchsvoll. Gemeinsam mit Kletterlegende Conrad Anker soll der bislang unbezwungene Gipfel machbar sein - so der Plan. Doch die beiden haben den Nordwestgrat des Lunag Ri unterschätzt.

Eine Kajak-Expedition der besonderen Art gilt es in Locked In zu bestaunen. In Papua Neuguinea möchten Ben Stookesberry, Chris Korbulic, Ben Marr und Pedro Oliva dem Beriman River bis zu seiner Mündung in die Salomonsee folgen. Seine Lage macht es den Gefährten unmöglich, Stromschnellen und Wasserfälle vor der Befahrung in Augenschein zu nehmen.

Etwas trockener, aber nicht weniger spektakulär, geht es in Flow zu. Genau diesen versucht Mountainbiker Harald Philipp zu finden. Den Moment, in dem die Geschwindigkeit passt und Bike und Biker zu einer Einheit verschmelzen.

Tickets und Termine der European Outdoor Filmtour 2016/17 gibt es auf: www.eoft.eu

Offizieller Trailer der EOFT 2016

Auch diese EOFT wird uns wieder auf ein Abenteuer ins Unbekannte mitnehmen - fernab gewohnter Pfade. Erste Filmszenen gibt es in der Fotostrecke oben und in diesem Video:

Szenen aus den EOFT-Filmen der letzten Jahre: