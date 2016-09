Foto: Red Bull Media House / River Roots

Kajakprofi Rafa Ortiz riskiert alles für seinen Traum, die wilden Niagarafälle zu befahren. Da sein Vorhaben nicht nur lebensgefährlich, sondern auch strikt verboten ist, liefert er sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Auch körperlich kommt Rafa Ortiz mehrfach an seine Grenzen.

Sein ganz eigener, aggressiver Stil zeichnet Rafa Ortiz aus und begeistert seit Jahren die internationale Kajakszene. Der Wunsch die Niagarafälle zu befahren wird unterstützt von seinem Mentor, den weltbekannten Kajaker Rush Sturges, und seine engsten Freunde. Es ist der Beginn eines bemerkenswerten Weges von den Regenwaldflüssen seiner Heimat Mexiko bis zu den größten Wasserfällen des amerikanischen Nordens.

Seine Premiere feierte "Chasing Niagara" auf dem San Sebastian International Film Festival. Auf dem Banff Mountain Film and Book Festival 2015 gewann die Abenteuer-Dokumentation den begehrten Best Film Award in der Kategorie "Mountain Sports".

Trailer zum Film:

Video: Lane Jacobs

