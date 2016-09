In den drei verschiedenen Filmblöcken "Mountain", "Bike" und "Snow" zeigt die Alp-Con Cinema Tour 2016 einige der besten Athleten der Welt in den atemberaubendsten Bergen dieser Erde. Ausgewählte Kinos im gesamten deutschsprachigen Raum zeigen die Outdoor-Filme in Full-HD und 5.1 Surround-Sound.

Mountain – Der Filmblock rund um den Berg

Alles begann, als sich die Dinge änderten – Heimschnee von Bergkult Production handelt von einer fünfköpfigen Gruppe, die abseits jeglicher Zivilisation ein Aussteigerleben führt und versucht, ihren eigenen Traum, fernab jeglicher Konventionen, zu leben. Ein Ski-, Snowboard- und Alpinfilm der anderen Art, ausschließlich gedreht in Tirol.

In La Liste von Timeline Missions stellt sich Jérémie Heitz seiner größten Herausforderung: Die Skibefahrungen der spektakulärsten 4.000er der Alpen, um die Geschichte dieser Berge auf noch nie dagewesene Weise zu erzählen.

In The Art of Climbing von Red Bull Athletes Special Projects Film verschmilzt Kilian Fischhubers spektakuläres Kletterprojekt im Rätikon mit Aquarell-Malerei und zeigt dabei, warum Klettern immer wieder als Kunstform bezeichnet wird.

Bike – Der Filmblock auf zwei Rädern

Not2Bad von Anthill Films zeigt, was passiert, wenn einige der weltbesten Mountainbiker 30 Tage alles ausprobieren, was auf zwei Rädern möglich ist!

Vertrider Axel Kreuter und Sylvia Leimgruber wagten sich bis ins tiefste Afrika und fanden dort nicht nur ein Trailparadies, sondern entdeckten auch eine beunruhigende Seite. Cedarwood Trails ist eine investigative Sportdokumentation.

Außerdem im Programm: die Kurzfilme DreamRide, Ultra Romance und Pedal to Peaks.

Snow - Der fluffig weiße Filmblock

Ruin & Rose von MSP Films ist eine episch, kreative Vision, u.a. mit den weltbesten Freeridern Markus Eder, Bene Mayr und Fabio Studer. Die schönsten Winterlandschaften unseres Planeten verbinden sich nahtlos mit den unglaublichen Weiten der Skelett-Küste in Afrika, die zu den ältesten Landschaftsformationen unserer Erde zählt. Traumhafte Kulissen für einen Outdoor-Film!

Midiafilm und Hanno Mackowitz bringen uns mit ihren kreativen Kurzfilmen Characters on Skis und Daheem die Leidenschaft des Freeride einheimischer Athleten näher. Dazu muss man oft gar nicht weit verreisen.

Tickets & eine Terminliste gibt es auf www.alp-con.net