Abenteurer des Jahres gesucht: Jetzt bewerben!

Die Highlights:

+ Die 40 schönsten Treks der Welt+ Dolomiten: Von Hütte zu Hütte durch die urigen Pala-Berge+ Wildes Kanada: Trekking-Genuss in den Rocky Mountains+ Höhenwege in den Alpen+ Magisches Fjordland: Wandern, wo Norwegen am spektakulärsten ist+ 6 Schneeschuhe im Test+ Vielseitig: Daunen- und Wärmejacken im Test+ Unter Strom: Handy laden auf Tour+ Echt griffig: Die besten Handschuhe für Outdoorer

Heft hier bestellen

Abo und Prämien: Alle Infos hier

Komplettes Inhaltsverzeichnis